HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarma düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor

Aydın’da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 142 şahsı sorgularken, 729 yer kontrol edildi.

Jandarma düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde özel birlik ile Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Kalkan Uygulaması kapsamında 117 Tim/unsur, 314 personel ile faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette 3 bin 045 Türk vatandaşı 97 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 3 bin 142 şahıs sorgulandı. Ayrıca 622 Araç, 4 Balıkçı Barınağı, 16 Otel, 19 Pansiyon, 27 Umuma Açık Yer, 41 diğer yerler olmak üzere toplam, 729 yer kontrol edildi. Faaliyet sonucunda, 32 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıGaziantep'te narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandıOtomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.