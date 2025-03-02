Jandarma ekipleri erken yaşta zorla evliliklere karşı bilgilendirdi

Jandarma ekipleri Akçakonak Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan kadınlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirerek; bu uygulamanın şiddet mağduru kadınların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapılarak, bu tür evliliklerin oluşturabileceği psikolojik ve sosyo-kültürel zararlar konusunda vatandaşlar bilinçlendirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, kadınlardan gelen soruları yanıtladı.