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Jandarma ekipleri erken yaşta zorla evliliklere karşı bilgilendirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
02.03.2025 09:19
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Aydın’ın Söke ilçesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği tarafından bir fabrikada çalışan kadınlar KADES uygulaması ve erken yaşta zorla evlilikler konularında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri erken yaşta zorla evliliklere karşı bilgilendirdi

Jandarma ekipleri Akçakonak Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan kadınlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirerek; bu uygulamanın şiddet mağduru kadınların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapılarak, bu tür evliliklerin oluşturabileceği psikolojik ve sosyo-kültürel zararlar konusunda vatandaşlar bilinçlendirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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