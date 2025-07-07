HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarma ekiplerince bir ayda arama kaydı bulunan 100 şahıs yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 100 şahıs yakalandı.Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, İfadeye yönelik aranan 78 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, 5-10 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 4 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 olmak üzere toplam 100 şahıs yakalandı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vata

Jandarma ekiplerince bir ayda arama kaydı bulunan 100 şahıs yakalandı
Çiğdem Sevinç

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 100 şahıs yakalandı.
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, İfadeye yönelik aranan 78 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, 5-10 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 4 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 olmak üzere toplam 100 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pekmez ocakları bu kez pestil için yandıPekmez ocakları bu kez pestil için yandı
Aşiret düğününde 7 buçuk milyon TL, 1 buçuk kilo altın takıldıAşiret düğününde 7 buçuk milyon TL, 1 buçuk kilo altın takıldı

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Kahreden haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Şehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

Şehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

F.bahçe'de Jhon Duran bitti sırada o yıldız var!

F.bahçe'de Jhon Duran bitti sırada o yıldız var!

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi

Kartalkaya faciasında ilk hesaplaşma! Bir cadde 4 sokak kapatıldı... 1000 polis sevk edildi

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.