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Jandarma ekiplerinden 125 öğrenciye güvenli trafik eğitimi

Gaziantep’te jandarma ekiplerince 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi verildi.

Jandarma ekiplerinden 125 öğrenciye güvenli trafik eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Nizip Yeniyazı İlköğretim Okulu, Yavuzeli Hacımallı İlköğretim Okulu ve Oğuzeli Bozgeyik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere, temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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