Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri tarafından Ataeymir Okulu’nda gerçekleştirilen eğitim programında, öğrenciler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Eğitim kapsamında öğrencilere yaya kuralları, genel trafik kuralları, okul servislerinde iniş-biniş kuralları, bisiklet kullanımı ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca trafikte görünürlük ve yaya geçitlerinin doğru kullanımı konularında da bilgi verildi. Yetkililer, erken yaşta verilen trafik eğitiminin kazaların önlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.



