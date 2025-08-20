HABER

Jandarma incir hırsızlarına geçit vermiyor

Aydın’ın İncirliova ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, incir hırsızlarına geçit vermiyor.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca müşterek olarak İncirliova İlçesi Erbeyli, Arzular, Eğrek, İsafakılar, Şirindere, Karagözler, Beyköy, Köprüova, Palamut ve Arpadere Mahallelerinde incir hırsızlıklarının önlenmesine yönelik önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile çiftçiler hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

(İHA)

Aydın
