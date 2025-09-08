HABER

Jandarma'nın dikkati yardıma muhtaç olan şahini kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma devriye ekiplerinin yol kenarında bitkin halde bulduğu yaralı şahin, tedavi edilmek üzere korum altına alındı.

Jandarma'nın dikkati yardıma muhtaç olan şahini kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyü mevkiinde jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran bir şahini fark etti. Aracından inerek kuşu kontrol eden jandarma personeli, şahinin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığını ancak bitkin düştüğü için uçamadığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi sevk edildi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına geri salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Çorum
