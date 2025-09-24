HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Jandarma öğrencilere doğa sevgisini aşıladı!

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine çevre ve doğa sevgisi anlatıldı.Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timi tarafından, Germencik ilçesi Ortaklar Bölgesinde Selahatin İlkokulu öğrencilerine çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Jandarma öğrencilere doğa sevgisini aşıladı!

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine çevre ve doğa sevgisi anlatıldı.

Jandarma öğrencilere doğa sevgisini aşıladı! 1

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timi tarafından, Germencik ilçesi Ortaklar Bölgesinde Selahatin İlkokulu öğrencilerine çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında tohumlu kalemler toprakla buluşturulup, her öğrenciye bireysel sorumluluk verilerek çevre bilincinin sadece bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğu vurgulandı. Öğrencilere; doğayı korumanın, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli görevlerden biri olduğu anlatıldı.

Jandarma öğrencilere doğa sevgisini aşıladı! 2Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeki Müren vefatının 29. yılında mezarı başında anıldıZeki Müren vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı
Hurdalar alev aldıHurdalar alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.