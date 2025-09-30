HABER

  2. HABER
  3. Gündem

Jandarma, Polis ve MİT'ten 16 ilde FETÖ/PDY'ye ortak şafak operasyonu! 35 kişi gözaltında

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Jandarma, Polis ve MİT Bölge Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

HEDEFTE ASKERİ OKULLARDAN İLİŞİĞİ KESİLENLER VARDI

Örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen detaylı çalışmalarda; şahısların sözde askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları, daha önceki ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, örgüt mensuplarının haberleşme yöntemi olan ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen kişiler oldukları tespit edildi.

16 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 35 KİŞİ GÖZALTINDA

Elde edilen tüm bu deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah düğmeye basıldı. İzmir merkezli olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 35’i başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, aranan şüphelilerden 7’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

