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Jandarma, servis şoförünün bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde servis şoförünün arazi yangını söndürme esnasında bulduğu 5 bin lirayı jandarma sahibine teslim etti.

Jandarma, servis şoförünün bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

Edinilen bilgiye göre, yol yapım şirketinde servis şoförlüğü yapan Ahmet Kara, dün ilçe merkezi Bağlaryanı mevkiinde meydana gelen arazi yangını söndürme çalışmaları esnasında arazide yere serpilmiş halde 5 bin lira buldu. Şoför Kara, daha sonra parayı jandarmaya teslim etti. Yapılan araştırma sonucu bulunan paranın İsmail Şengül isimli çiftçiye ait olduğu anlaşıldı. Çiftçi Şengül, kaybettiği 5 bin lirayı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim aldı.

Servis şoförü Ahmet Kara, işçileri servis ile şantiyeye götürdüğü esnada arazide yeni başlayan yangını görerek aracı durdurup işçilerle birlikte yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Jandarma, servis şoförünün bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti 1

Şoför Kara, " Yakınlarda bulunan bir yerleşim yerinden temin ettiğimiz balta ve kesici aletlerle ağaçlardan dal keserek yangını söndürme uğraşı içine girdik. Bu esnada arazide yerlere serpilmiş haldeki 5 bin lira parayı toplayıp, daha sonra jandarmaya teslim ettim. Ben insanlık görevimi yaptım. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Sahibi güle güle harcansın " dedi.

Şoför Ahmet Kara’ya telefonla ulaşarak teşekkür eden paranın sahibi çiftçi İsmail Şengül, " Arazi yangını söndürme çalışmaları esnasında paranın cüzdanımdan kayıp düştüğünü sonradan fark ettim. Bulunacağından pek umudum yoktu. Çünkü "Yangında yanmıştır" diye düşünüyordum. Ama helal paraymış. Bulan arkadaştan da Allah razı olsun" dedi.

(İHA)

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Kütahya
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