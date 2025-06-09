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Jandarma, trafiği cayrokopter ve dron ile denetliyor

Aksaray'da jandarma ekipleri bayramda yoğunlaşan trafikte kazaların yaşanmaması için Cayrokopter ve dron ile deneti yapıyor.

Jandarma, trafiği cayrokopter ve dron ile denetliyor

Bayram nedeniyle kazaların yaşanmaması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, otoyollar başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında geniş çaplı denetimler yapıyor. Uygulamalar çerçevesinde Jandarma Havacılık Komutanlığından da destek alan trafik ekipleri Cayrokopter ve dron ile havadan trafik akışı ve kural ihlallerinin kontrolünü sağlıyor. Özellikle Kurban bayramı tatilinin son günü olması nedeniyle tedbirleri yüzde 100 seviyesine çıkaran jandarma ekipleri, hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.

Sürücülerin kural ihlalleri Cayrokopter ve dron ile havadan kilometrelerce uzaklıktan tespit edilerek kontrol noktalarındaki ekiplere bildiriliyor. Burada durdurulan araç sürücülerine yapmış oldukları kural ihlalleri bildirilerek gerekli cezai işlem uygulanıyor. Öte yandan sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve hız limitlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Uygulama ile denetimlerin aralıksız ve titizlikle yapılmasıyla birlikte meydana gelebilecek birçok kazanın da önüne geçilmiş oluyor. Denetimlerin bayramdan sonra da aynı şekilde devam edeceği bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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