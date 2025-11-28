Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde yapılan operasyonda S.S. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 4 ayrı parça halinde toplam 520 gram bonzai maddesi, 2 gram kubar esrar maddesi, 2 adet sentetik kannabinoit yapımında kullanılan aseton ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır