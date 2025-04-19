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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen baskında 2 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesi Yuva Mahallesi’ndeki H.A. ve A.A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 15 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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