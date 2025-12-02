HABER

Jandarma’dan çevre koruma eğitimi ve kıyı temizliği

Antalya’da Jandarma ekipleri üniversite öğrencilerine çevre koruma eğitimi vererek kıyı temizliği yaptı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Dekafok Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle Manavgat İlçesi Sorgun Boğazı’nda çevresel farkındalığı artırmaya yönelik çalışma yapıldı.

Antalya’da Jandarma ekipleri üniversite öğrencilerine çevre koruma eğitimi vererek kıyı temizliği yaptı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Dekafok Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle Manavgat İlçesi Sorgun Boğazı’nda çevresel farkındalığı artırmaya yönelik çalışma yapıldı.

Etkinlik kapsamında, 50 üniversite öğrencisine ekolojik denge, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından koruma altında bulunan kıyı şeridinde temizlik çalışması yapılırken toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

