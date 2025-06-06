Jandarmadan dron takipli bayram kutlaması

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğun tedbirler alındı.

Kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Otoyol Jandarması da denetimlerini yoğunlaştırdı. Şehir genelinde 161 ekip ve 367 personelle çalışma yapan jandarma dronla da trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etmeye başladı.

Sürücü ve yolculara çikolata ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Bayram tatili süresince uygulamaların yoğun olarak devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır