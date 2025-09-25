HABER

Jandarmadan kaçak tütün ve silah operasyonu

Samsun’un Havza ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı tespit edilen A.K. (69) isimli şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 8 bin 500 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız tabanca, 114 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Samsun
