Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Bingöl’de jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Sancak- Yeşilova İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik kuralları yönünden bilinçlenmeleri ve farkındalık oluşturmak maksadıyla genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları konularında trafik bilgilendirme semineri verildi. Eğitim sonrasında öğrencilere çocuklara boyama kitapçığı hediye edildi.

Anahtar Kelimeler:
jandarma
