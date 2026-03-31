Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait ev ve araç yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.U.’nun ruhsatsız silah taşıdığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheliye ait adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 1 ses fişeği, 167 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği kartuşu ve 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır