HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan sahte para ve tağşiş ürün uyarısı

Karacasu’da düzenlenen 3. Elma, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali’nde jandarma ekipleri, esnafa sahte para, tağşiş ürün ve dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Jandarmadan sahte para ve tağşiş ürün uyarısı

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Elma, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında jandarma ekipleri esnafa yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından festival alanında gerçekleştirilen çalışmada, satış yapan esnafa sahte para, tağşiş ürün alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri ayrıca esnafa bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken adımlar hakkında da bilgi vererek broşür dağıttı. Festival boyunca hem vatandaşların hem de esnafın güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haftanın ilk iş gününe yağmur eklendi trafik kilitlendi! Haftanın ilk iş gününe yağmur eklendi trafik kilitlendi!
Jandarmadan sahte para ve tağşiş ürün uyarısıJandarmadan sahte para ve tağşiş ürün uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.