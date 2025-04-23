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Jandarmadan 'Tütün Kaçakçılığı' operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleriyle beraber Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Tütün Kaçakçılığı' operasyonu düzenlendi. Operasyonda bandrolsüz ve piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan çok sayıda ürün ele geçirildi.

Jandarmadan 'Tütün Kaçakçılığı' operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık yapanlarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleriyle beraber Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde M.K.'nin (44) tütün kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Araştırmalar sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, M.K.'ya ait araç, iş yeri ve depoda yapılan aramalarda bin 973 kilogram kıyılmış tütün, 160 bin adet makaron, 246 bin 200 adet sigara filtresi, 600 kilogram nargile kömürü ve 850 adet kesilmiş bandrol ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, şahıs ile alakalı da adli tahkikat başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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