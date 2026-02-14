Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun’un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 5 kök saksıda yetişmiş kenevir bitkisi, 43 adet sentetik ecza hapı, 10 gram kenevir tohumu, 46 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır