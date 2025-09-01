HABER

Jandarmayla tartıştığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu! AK Partili İlçe Başkanı sessizliğini bozdu: Görevinden istifa etti

Hazar Gönüllü

AK Partili İlçe Başkanı Hasan Özılgın'ın jandarma ile yaşadığı sözlü tartışma sosyal medyada çok konuşulmuştu. Jandarmaya hakaret ettiği öne sürülen Özılgın sessizliğini bozdu. "Orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum" diyen Özılgın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Jandarmayla tartıştığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu! AK Partili İlçe Başkanı sessizliğini bozdu: Görevinden istifa etti 1

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı'nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti.

Jandarmayla tartıştığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu! AK Partili İlçe Başkanı sessizliğini bozdu: Görevinden istifa etti 2

SESSİZLİĞİNİ İSTİFA EDEREK BOZDU

AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özılgın, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Jandarmayla tartıştığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu! AK Partili İlçe Başkanı sessizliğini bozdu: Görevinden istifa etti 3

"ORADA KULLANDIĞIM DİLİ VE ÜSLUBU BEN DE TASVİP ETMİYORUM"

Hasan Özılgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum.

Jandarmayla tartıştığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu! AK Partili İlçe Başkanı sessizliğini bozdu: Görevinden istifa etti 4

"BUGÜN İTİBARIYLA GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

24 yıldır vatandaşına hizmetkar olmayı şiar edinmiş bir siyasi partinin ve dünya liderinin teşkilatında görev alıyor olmamın sorumluluğu altında, davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim."

(İHA)

