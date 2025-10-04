HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti açıklarında olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima’nın yanı sıra, Miyagi, İbaraki ve Tochigi eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, tsunami riski oluşturmadı.

Japonya’da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 00.21’de kaydedilen sarsıntı, 50 kilometre derinlikte meydana geldi.

TSUNAMİ RİSKİ OLUŞTURMADI

Fukushima’nın yanı sıra, Miyagi, İbaraki ve Tochigi eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, tsunami riski oluşturmadı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan sarsıntı, depremden etkilenen bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze etkinliğine davetCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze etkinliğine davet
Ot biçen baba-oğul uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralıOt biçen baba-oğul uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.