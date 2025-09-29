HABER

KAAN hakkında bir hamle de Yeniden Refah'tan! Bakan Fidan'ın sözleri gündem olmuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Milli Muharip Uçak KAAN hakkındaki sözleri gündemde. Yeniden Refah Partisi'nden de konuyla ilgili bir adım geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken CAATSA yaptırımları dolayısıyla F-35 ve KAAN’ın motorlarının ABD Kongresi’nde bekletildiğini söylemişti.

Bakan Fidan'ın bu açıklaması gündemde geniş yankı uyandırırken Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ali Yüksel'den de bir hamle geldi.

"YERLİ ÜRETİM Mİ DEĞİL Mİ?"

Yüksel, Bakan Fidan tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi hazırlayıp TBMM'ye sundu.

Ali Yüksel'in yönelttiği sorular şöyle:

"KAAN'ın motoru yerli üretim midir, değil midir?

KAAN için yerli ve milli motor üretilmiş midir? Üretilmemiş midir? Eğer üretilmişse, neden halen ABD'den motor beklenmektedir?

Eğer üretilmemişse, Endonezya'ya nasıl satış yapılabilmiştir? 5- Endonezya ile imzalanan satış protokolü kapsamında kaç adet uçak söz konusudur? 40 mi yoksa 50 mi?

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen 2,5 saatlik görüşmeden yalnızca 1,5 gün sonra yapılan bu açıklamanın gayesi nedir? Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?

KAAN için ABD menşeli motor ambargosu gündeme getirilmediyse, Sayın Trump ile yapılan 2,5 saatlik görüşmede hangi konular ele alınmıştır?

Son olarak, gururumuz ve hayalimiz olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN rafa kaldırılacak mıdır, kaldırılmayacak mıdır?"

