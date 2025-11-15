Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, ekipler sevk edildi

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında çökme meydana geldi. Olayda bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçiler sedyeye koyularak ekiplerin büyük uğraşı sonucunda ambulansa taşındı.

#SONDAKİKA | Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.



Göçüğün altında kalanlar olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor pic.twitter.com/xLBrSMKZSp