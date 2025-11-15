HABER

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, ekipler sevk edildi

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir iskelede çökme meydana geldi. Kaza sırasında bazı işçilerin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında çökme meydana geldi. Olayda bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi.

Kabataş ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, ekipler sevk edildi 1

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kabataş ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, ekipler sevk edildi 2

İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçiler sedyeye koyularak ekiplerin büyük uğraşı sonucunda ambulansa taşındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

