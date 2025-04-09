Kabe'de Türk umreciye 'Filistin' ambargosu! Vize iptali detayı... "Yerin dibine geçmemiz lazım"

Umreye giden bir Türk vatandaşı hiç beklemediği bir müdahale ile karşılaştı. Kabe ziyareti sırasında Filistin bandanası takmak isteyen kadın, Suud polisi tarafından engellendi.

"BURADA SİYASET YASAK"

Başındaki Filistin bandanasını çıkartması gerektiği söylenen kadın ayrıca Suud polisinin kendisine 'Kabe'de siyaset yasak' dediğini de söyledi.

Bir daha böyle bir bandana takarsa vizesinin iptal edileceği tehdidiyle karşı karşıya kalan Türk kadın yaşadığı olayı detayıyla anlattı.

"YERİN DİBİNE GEÇMEMİZ LAZIM"

O anlarda kadın şu ifadelerde bulundu:

“Müslümanlar olarak yerin dibine geçmemiz lazım. İslam'ın doğduğu yerde, İslam'ın şerefini koruyan Gazze'nin sembolünü kullanmak yasak”