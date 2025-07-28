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Kabine bugün toplanıyor: Gündem orman yangınları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de, yurt genelinde etkili olan orman yangınları öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve ekonomik gelişmeler de ele alınacak.

Kabine bugün toplanıyor: Gündem orman yangınları olacak
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün Beştepe'de yoğun gündemle toplanacak.

Toplantıda orman yangınları, Terörsüz Türkiye, ekonomik gelişmeler ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

KABİNE'DE YOĞUN GÜNDEM

Beştepe'deki Kabine yarın saat 15.00'te toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye gündeminde gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve sürecin ele alınması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor: Gündem orman yangınları olacak 1

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN NOKTA

Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine toplantısında süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de görüşülecek.

İsrail'in Gazze'de yardım faaliyetlerine ilişkin aldığı karar ile İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik 'insani ara' olacağını açıklamıştı.

Bu karar ile birlikte toplantıda Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan orman yangınları
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