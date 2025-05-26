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Kabine değişikliği için '3 Haziran' iddiası! Canlı yayında açıkladı: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından AK Parti ve kabinede değişim sinyali vermişti. Söz konusu beklenen değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği öne sürüldü. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, canlı yayında yaptığı açıklamada 2 yeni bakanlık geleceğini ve bakanlık sayısının 18'e çıkacağını iddia etti. 8 Bakanın değişebileceğini belirten Kulat, "1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak" dedi.

Kabine değişikliği için '3 Haziran' iddiası! Canlı yayında açıkladı: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"
Devrim Karadağ

Kabine değişikliği iddiaları yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından vermiş olduğu değişim sinyalinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN '3 HAZİRAN' KONUŞULUYOR

Söz konusu kabine değişikliği için konuşlan tarih olarak 3 Haziran öne çıktı.

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"8 BAKAN DEĞİŞEBİLİR"

TGRT’de konuşan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini ve değişiklik için bayram sonrasını işaret eden Kulat “1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak." dedi.

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"2 YENİ BAKANLIK GELİYOR"

İki yeni Bakanlık için çalışmaların sürdüğünü belirten Kulat, "16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18’e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak." iddiasında bulundu.

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"Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor” diyen Kulat, 3 ismin ise kesin olarak koltuklarını koruyacağını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Kulat bakanlık kabine
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