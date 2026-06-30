Kabine değişikliği iddiası gündem olmuştu! İşte Erdoğan'ın talimatı ve AK Parti kulislerinde konuşulanlar

AK Parti’nin Sapanca kampı bitti ama Ankara kulisleri hareketlendi. Bir yanda kabinede değişiklik iddiaları konuşulurken, parti içinden gelen bilgiler başka bir başlığa işaret ediyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceliğinin kısa vadede kabineden çok teşkilatlar ve parti yönetimindeki performans olacağı belirtiliyor.

ERDOĞAN’DAN SAHA TALİMATI

Partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurmaylarına net mesajlar vermiş, teşkilatlara daha fazla çalışma çağrısı yaparken “Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız” demişti.

“YORULAN VARSA KENARA GELSİN”

Erdoğan’ın konuşmasındaki en dikkat çeken bölüm ise “yorulan” kadrolara yönelik çıkışıydı. “Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin” diyen Erdoğan, teşkilatlara rehavet uyarısı yapmıştı.

GÖZLER TEŞKİLAT VE MYK’DA

Kulislerde ise kamp sonrası asıl değişimin teşkilatlar ve parti yönetiminde olacağı konuşuluyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; il ve ilçe teşkilatlarında daha aktif, sahayla teması yüksek kadrolarla devam edilmesi beklenirken, Merkez Yürütme Kurulu’nda da yeni döneme göre bir revizyon yapılabileceği belirtiliyor. Parti içinde artık yalnızca görevde kalmanın değil, sahada görünür olmanın da belirleyici olacağı konuşuluyor. Kulislerde “masada değil, sahada olan” isimlerin yeni dönemde daha fazla öne çıkabileceği belirtiliyor.

KABİNE İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan’ın tv100 canlı yayınında dile getirdiği kabine iddiası da Ankara gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Burhan, AK Parti kampının ardından kabinede 3 ila 5 bakanı kapsayabilecek bir görev değişimi olabileceğini öne sürmüş, bunun NATO Zirvesi sonrasına denk gelebileceğini söylemişti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASINA YANIT

Ancak parti kulislerinde bu iddiaya temkinli yaklaşılıyor. Cumhuriyet’in aktardığı bilgilere göre AK Parti kaynakları, sonbahar öncesinde kabine değişikliğinin planlanmadığını belirtiyor. Ankara’da şu aşamada kabineden çok parti teşkilatlarının hareketlendirilmesi ve yönetim kademelerinde yapılabilecek değişiklikler konuşuluyor.

"ERKEN SEÇİM DEĞİL, EKONOMİ VE SAHA"

Kampta siyasetin gündemindeki erken seçim iddiaları da değerlendirildi. Parti kaynaklarına göre 2026 sonbaharında erken seçim senaryosuna sıcak bakılmıyor. İktidarın önceliğinin ekonomide toparlanma, sahadaki temasın artırılması ve teşkilatların yeniden diri tutulması olduğu ifade ediliyor.