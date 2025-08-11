HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapıyor.

Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan önemli açıklamalar 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Sözlerimin hemen başında, dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı ilçemizde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri Bakanımızı ve Sağlık Bakanımızı hiç vakit kaybetmeden ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik. Biz de yürütülen çalışmaları anbean takip ettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımızın yanındadır."

DEPREMLE MÜCADELE

"İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

"İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleriyle el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda mutabakat oluşmalı"

MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU

"Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. İlk 2 toplantıda kararların oy birliğiyle alınması ümit verici, bu yaklaşımın sürdürülmesini diliyoruz. Terörden ilanihaye kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır"

GAZZE MESAJI

"Gazze'ye umut ışığı olabilmek için devletimizin tüm imkanlarını, tüm diplomatik kapasitemizi seferber etmiş durumdayız. Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak uğruna bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemelerine izin vermeyeceğiz. Terör devleti İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti, barbarlığı, kıyımı, işkencesi, zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir. Gazze'deki vahşeti durdurmak, açlıktan kırılan Gazzeli kardeşlerimize insani yardımları kesintisiz ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da şoke eden anlar! Kurusıkı tabancayla büfe soygunuTekirdağ’da şoke eden anlar! Kurusıkı tabancayla büfe soygunu
İzmir'de aile faciası! Cinnet geçiren anne, iki kızını bıçakladıİzmir'de aile faciası! Cinnet geçiren anne, iki kızını bıçakladı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

Balıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret etti

Balıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret etti

Katillerin dilini kullandılar

Katillerin dilini kullandılar

İzmir'de aile faciası! Cinnet geçiren anne, iki kızını bıçakladı

İzmir'de aile faciası! Cinnet geçiren anne, iki kızını bıçakladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.