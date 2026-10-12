Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Manisa'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 26 yaralıdan 2'si yoğun bakımda, 24'ünün tedavisi sürüyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum."

"Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin konularıydı."

"2026’nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir."

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA

"Bu acı olay İstanbul’un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum"

"TÜRKİYE İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR KARŞISINDA SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDADIR"

"Bölgedeki çatışma alanlarına yenileri ekleniyor. Türkiye bir süredir kriz kuşağına rağmen istikrar, güven adası konumunu perçinliyor. Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan’ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz"

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

"İç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor"

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

"İşkur Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Ayda 14 gün katılan öğrenciler 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek. Program kapsamında gençlerimize günlük 1.375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1.250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak."

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

"Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Haksız kazanç sağlayan bedelini ödeyecek. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama el uzatanlara şehir şehir gezip sahip çıkabilir. Biz onlara benzemeyiz, hukukun dışına kim çıkarsa hesabını sorarız. Şu anda birinci önceliğimiz, siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf yönetilmesidir"

"EKİM AYINDA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ANAPARA ÖDEMELERİNE BAŞLANACAK"

"Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak"