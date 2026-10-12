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Zayıflama iğnesinde korkutan detay! Uzman uyardı

Son dönemde zayıflama iğnelerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte, henüz klinik araştırma aşamasında bulunan retatrutid de gündeme geldi. İnternette “Reta” adıyla satışa sunulan ürünlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Kanat, onay almamış ilaçların kullanımının ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini belirterek uyardı.

Zayıflama iğnesinde korkutan detay! Uzman uyardı
Sariye Nur Dönmez

Gazeteci Hande Aydemir'in YouTube programına katılan Kanat, araştırma aşamasındaki retatrutid molekülü ile internet üzerinden satılan ürünlerin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Obezite ve tip 2 diyabet tedavisine yönelik geliştirilen retatrutid, GIP, GLP-1 ve glukagon reseptörlerini hedefleyen bir molekül olarak araştırılıyor.

İnsanlar üzerindeki klinik çalışmaları devam eden retatrutid, henüz herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Kanat, molekülün araştırılıyor olmasının piyasada kullanıma sunulabileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Kanat, “Henüz FDA onayını almadı. Henüz Avrupa İlaç Dairesi’nden onay almadı” ifadelerini kullandı.

Zayıflama iğnesinde korkutan detay! Uzman uyardı 1

İnternette satışa çıkarılan ürünlere ilişkin ise “Yani piyasada eğer satılıyorsa bu ilaç sahte bir ilaç demektir” dedi.

Retatrutidi geliştiren Lilly de klinik araştırmalar dışında bu isimle sunulan ürünlerin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

İNTERNETTEN SATILAN ÜRÜNLERİN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Programda, internet üzerinden temin edilen ürünlerin güvenilirliği de ele alındı.

Hande Aydemir, görüştüğü bir satıcının ürünün laboratuvardan temin edildiğini ve analizlerinin bulunduğunu söylediğini aktardı.

Aydemir'in “İnternetten alınan bir flakonun gerçekten Reta olduğunu biz nasıl bileceğiz şimdi?” sorusuna Kanat, “Kimse anlayamaz” yanıtını verdi.

Bir ürünün içeriğinin yalnızca ambalajındaki bilgiler veya satıcının açıklamaları üzerinden doğrulanamayacağını belirten Kanat, molekülün yapısının referans laboratuvarında incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kanat'ın değerlendirmesi, belirli bir ürün üzerinde yapılan laboratuvar incelemesine değil, retatrutidin henüz onaylanmış ve ticari olarak piyasaya sunulmuş bir ilaç olmamasına dayanıyor.

Zayıflama iğnesinde korkutan detay! Uzman uyardı 2

Prof. Dr. Mustafa Kanat, internet üzerinden satılan ürünlerin hangi koşullarda hazırlandığının bilinmediğini belirterek üretim süreçlerinin önemine işaret etti.

Özellikle cilt altına uygulanan ürünlerde mikroorganizmalarla kirlenme ihtimalinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini anlatan Kanat, bu durumun enfeksiyon riskini artırabileceğini söyledi.

Ürünlerin içeriği kadar üretim koşullarının da güvenilir olması gerektiğini vurgulayan Kanat, tüketicilerin yalnızca satıcıların sunduğu bilgilere dayanarak hareket etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

“ARAŞTIRMA AMAÇLI” ETİKETİ GÜVENLİK GARANTİSİ DEĞİL

İnternette satışa sunulan bazı ürünlerde “yalnızca araştırma amaçlı” veya “insan kullanımı için değildir” ifadeleri yer alıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu tür etiketlerle tüketicilere sunulan onaysız ürünlere karşı uyarılarda bulunuyor.

Kurum, retatrutid de dâhil olmak üzere söz konusu ürünlerin güvenlik, etkinlik ve kalite açısından onaylı ilaçlara uygulanan değerlendirme süreçlerinden geçmediğini belirtiyor.

Bu nedenle bir ürünün araştırma amacıyla sunulması, insan kullanımına uygun olduğu anlamına gelmiyor.

AYDA 12 KİLO VERMEK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Programda zayıflama iğneleriyle kısa sürede yüksek miktarda kilo verilmesinin olası sonuçları da değerlendirildi.

Hande Aydemir, bazı kullanıcıların ayda 12 kilo verdiklerini söylediklerini belirterek Kanat'a, “Kullananlar diyor ki ben ayda 12 kilo verdim. Ayda 12 kilo vermek sakıncalı değil mi?” sorusunu yöneltti.

Hızlı kilo kaybının çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Kanat, safra taşı oluşumu ve kas kaybının bu süreçte karşılaşılabilecek riskler arasında bulunduğunu anlattı.

“Masif kilo kaybı kısa sürede gerçekleşirse beraberinde kas kaybı da görüyoruz” diyen Kanat, bu durumun yalnızca belirli bir ilaca bağlı olmadığını söyledi.

Kontrollü kilo kaybının önemine değinen Kanat, yeterli protein alımı ve direnç egzersizlerinin de sürecin önemli parçaları olduğunu belirtti.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

Prof. Dr. Mustafa Kanat, internet üzerinden satılan ve içeriği doğrulanamayan ürünlerin kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Henüz kullanım onayı bulunmayan ilaçlara karşı vatandaşları uyaran Kanat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu işin şakası yok. O nedenle bilmediğiniz ilaçları asla ve asla kullanmayın. Hele onay almamış ilaçları.”

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Anahtar Kelimeler:
obezite zayıflama iğnesi
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