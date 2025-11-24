Kabus gibi gece: Yıldırım 4 katlı binanın çatısına düştü, mahalleli sokağa döküldü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gece yarısı düşen yıldırım, dört katlı bir binanın çatısını deldi. Sesten paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü. Yıldırımın geceyi aydınlattığı an ise kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, yıldırım şiddetli gürültüyle binanın 4’üncü katına isabet etti. Çatıyı isabet eden yıldırımın etkisiyle dairenin tavanında hasar oluştu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, dairede ve binada maddi hasar meydana geldi. Yıldırı düşmesi sebebiyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, yıldırımın isabet ettiği noktada inceleme yaparak hasarın boyutunu belirlemek için çalışma başlattı.

