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Kabus giderek büyüyor: Can almaya devam ediyor! Yozgat ve Gümüşhane'den acı haber

Yaz mevsiminin gelmesinin ardından ölümle sonuçlanan kene ısırma vakalarında artış yaşanmaya başladı. Tunceli, Çankırı, Tokat derken bu kez acı haberler Yozgat ve Gümüşhane'den geldi. Gümüşhane'de Alaattin Uzuntürk (39), Yozgat'ta ise Celal Sarsılmaz (66) kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kabus giderek büyüyor: Can almaya devam ediyor! Yozgat ve Gümüşhane'den acı haber

Kene kabusu can almaya devam ediyor. Son 4 gün içinde 5 kişi KKKA nedeniyle vefat etti. Tunceli, Tokat ve Çankırı'nın ardından Yozgat ve Gümüşhane'den de birer kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

PEŞ PEŞE ACI HABER

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Geçtiğimiz 2 gün içinde Tunceli, Tokat ve Çankırı'dan toplam üç kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde önce rahatsızlanan Haydar Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemaç, burada sabah satlerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38) ve Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 5 çocuk annesi Fidan Çeküç (42) de hayatını kaybetmişti.

39 YAŞINDAKİ ÇOBAN VEFAT ETTİ

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Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.

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Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.

Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

ÇİFTÇİYİ DE HAYATTAN KOPARDI

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yaşayan ve kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateş'i (KKKA) hastalığı nedeniyle Sivas'ta tedavi gören Celal Sarsılmaz (66), hayatını kaybetti.

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde çiftçilikle uğraşan Celal Sarsılmaz'ın vücuduna, bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi kopardıktan bir süre sonra rahatsızlanan Sarsılmaz, ailesi tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada KKKA şüphesiyle tedavi gören Sarsılmaz, hayatını kaybetti.

Hastane morgundan ailesi tarafından alınan Sarsılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

(DHA)

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kene Çankırı Gümüşhane Tokat Tunceli Yozgat kkka
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