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Kaçak elektriğe müdahaleye giden ekiplere karşı koyan şahıslar mahallenin yolunu kapattı

Hatay’da kaçak elektrik kullanımının tespit edildiği mahallede cezai işlem uygulayan ekiplere izin vermeyen şahıslar, kortej yaparak elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin mahalleye girişine izin vermedi.

Kaçak elektriğe müdahaleye giden ekiplere karşı koyan şahıslar mahallenin yolunu kapattı

Hatay’da kaçak elektrik kullanımının tespit edildiği mahallede cezai işlem uygulayan ekiplere izin vermeyen şahıslar, kortej yaparak elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin mahalleye girişine izin vermedi. Kortej oluşturarak yolu kapatan şahıslar ve emniyet güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Kaçak elektriğe müdahaleye giden ekiplere karşı koyan şahıslar mahallenin yolunu kapattı 1

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi üzerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri, bölgeye gelerek kaçak elektrik kullanan abonelere yönelik çalışma başlattı. Kaçak elektrik kullanan abonelere ceza yazılması üzerine şahıslar, yolu kortejle kapatarak ekiplerin mahalleye girişine izin vermedi. Ekipler ve mahalleli arasında gergin anlar yaşanması üzerine bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerine karşı koyan şahısların, elektrik dağıtım şirketi personelinin mahalleye girmesini de engellemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Kaçak elektriğe müdahaleye giden ekiplere karşı koyan şahıslar mahallenin yolunu kapattı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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