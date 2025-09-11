HABER

Kaçak elektronik malzeme satanlara operasyon

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine yapılan baskında çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

Kaçak elektronik malzeme satanlara operasyon

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler bir kişinin iş yerinde Adana'dan temin ettiği gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarların bulunduğu ve sattığını belirledi. Belirlenen 2 adreste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 14 adet akıllı cep telefonu, 5 adet akıllı saat, 10 adet bluetooth kulaklık, 10 adet powerbank, 20 adet araç şarj cihazı, 150 adet akıllı cep telefonu şarj cihazı, 200 adet muhtelif cep telefonu bataryası ve elektronik eşya ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olay ile ilgili adli tahkikat sürüyor.

