Kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alpu İlçesi’nde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, ekiplerce konuyla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, 8 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 eksvatör ve taşımak amacıyla kullanılan lobet, 3 metre çeki halatı, 30 metre halat ile 5 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

