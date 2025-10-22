HABER

Kaçakçılara satılmak üzereydi! Mardin'de 1500 yıllık mozaik ele geçirildi

Mardin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla 2 metre derinlikte, üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 60 metrekarelik 1500 yıllık figürlü taban mozaiği ele geçirildi. Eser, Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaçakçılara satılmak üzereydi! Mardin'de 1500 yıllık mozaik ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası’ adı verilen operasyon düzenlendi.

Kaçakçılara satılmak üzereydi! Mardin de 1500 yıllık mozaik ele geçirildi 1

BETON BLOK İLE KAPATMIŞ

Operasyonda F.K. isimli şüphelinin bahçesinde yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 2 metre derinlikte, ilk belirlemelere göre 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi.

Kaçakçılara satılmak üzereydi! Mardin de 1500 yıllık mozaik ele geçirildi 2


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

