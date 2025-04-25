Kaçamayınca 17 yaşındaki kız arkadaşını da hayattan kopardı! Antalya bu caniyi konuşuyor: Eski eşi kapıyı yüzüne kapadı

Antalya 33 yaşındaki cani Sezer Bozkurt'u konuşuyor! Bir gecede ilçeyi ayağa kaldıran Bozkurt polislerden kaçamayacağını anlayınca kendi hayatına son vermeden önce 17 yaşındaki E.G.'yi de hayattan kopardı.

BEKÇİLER ŞÜPHELENİP DURDURDU

Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u (33) durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

YANINDA KIZ ARKADAŞI VARDI, ESKİ EŞİNİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Bozkurt, kontrol esnasında yanında bulunan kız arkadaşı Elif G. (17) ile kaçarak eski eşinin evine girmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ESKİ EŞİ KAPIYI AÇMADI

Eski eşinin eve almadığı şüpheli ve kız arkadaşı apartmanın odunluk kısmına saklandı.

"KIZ ARKADAŞIMI DA KENDİMİ DE VURURUM"

Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı ile kendisini vuracağını söyledi.

17 YAŞINDAKİ KIZIN CANINA KIYDI, KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Ekiplerin ikna edemediği Bozkurt, önce kız arkadaşının daha sonra kendi kafasına ateş etti. Elif G, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır