Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi için 11 milyon dolarlık kefalet

Lübnan yargısı, Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi’nin 11 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına ve ülkeden çıkışının yasaklanmasına hükmetti. Kaddafi, 2015'ten bu yana Beyrut'ta cezaevinde tutuluyordu.

Lübnan’da sekiz yıldır cezaevinde bulunan Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi hakkında Lübnan yargısı tarafından önemli bir karar alındı. Kaddafi’nin, 11 milyon dolar kefalet ödemesi ve ülke dışına çıkış yasağına uyması şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

YARGIÇ HAMMADE'DEN TAHLİYE ONAYI

Lübnan resmi haber ajansının aktardığı bilgiye göre, 1978 yılında Libya’da kaybolan Şii din adamı İmam Musa es-Sadr’ın soruşturmasını yürüten yargıç Zahir Hammade, Hannibal Kaddafi'nin 11 milyon dolar kefaletle tahliyesine onay verdi. Karar, Kaddafi’nin belirlenen kefalet bedelini ödemesi ve kendisine uygulanan seyahat yasağına titizlikle uyması koşuluyla serbest kalmasını öngörüyor.

2015'TEN BERİ CEZAEVİNDEYDİ

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015 tarihinde Suriye’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan’a götürülmüştü. Bu olayın ardından Lübnan’da gözaltına alınarak tutuklanmış ve o tarihten itibaren Beyrut’taki bir cezaevinde tutuluyordu. Kaddafi, cezaevinde tutulduğu süre boyunca, İmam Musa es-Sadr ve beraberindeki iki kişinin kaybolması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyordu.

SADR’IN KAYBOLMASINDAN KADDAFİ REJİMİ SORUMLU TUTULUYOR

Lübnan’daki Şii toplumu ve özellikle Emel Hareketi, yıllardır İmam Musa es-Sadr’ın ortadan kaybolmasından Muammer Kaddafi rejimini sorumlu tutmaktadır. Buna karşılık, eski Libya yönetimi, bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve Sadr ile beraberindeki kişilerin Trablus’tan ayrılarak İtalya’ya gittiklerini savunmuştu.

TAHLİYE KARARINA İLK TEPKİLER VE RUSYA İDDİASI

Tahliye kararına ilişkin ilk eleştiri, Lübnanlı milletvekili ve eski Adalet Bakanı Eşref Rifi'den geldi. Rifi, kararı "adil olmayan ve hukukun ruhuna aykırı bir karar" olarak nitelendirerek yargıyı sert bir şekilde eleştirdi. Rifi, "Kaddafi derhal serbest bırakılmalı ve devlet ondan keyfi tutuklamadan dolayı özür dilemelidir," ifadelerini kullandı. Öte yandan, bazı Arap kaynakları, Hannibal Kaddafi’nin serbest bırakılması yönünde Rusya Federasyonu'nun da diplomatik girişimlerde bulunduğunu öne süren iddiaları dile getiriyor. Hannibal Kaddafi, 1975 doğumlu olup Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

17 Ekim 2025
