Kadıköy Boğası'nın galası gündem oldu! Sosyal medyada paylaşımlar art arda geldi: "İstismar ediliyor, fenomeni ayrı film yapımcısı ayrı sömürüyor"

Kamuoyunda 'Kadıköy Boğası' mahlasıyla bilinen Mustafa Başaran yaptığı yayınlarla sık sık gündeme geliyordu.

Engelli bir birey olan Başaran daha sonra farklı yayıncılar ile de içerik çekmeye başladı. Bunlardan en çok konuşulanı ise 'Testo Taylan' olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ile yaptığı yayın olmuştu.

YAYIN SIRASINDA BAŞINA TALİHSİZ BİR KAZA GELMİŞTİ

Başaran, bahsi geçen yayın sırasında talihsiz bir kaza yaşamış ve Danyıldız o anları gülerek karşılayıp o bölümleri silmeden yayını paylaşmıştı.

İSTİSMAR TARTIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Bu durum ise tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve bazı kullanıcılar Başaran'ın istismar edildiğini savundu.

Kamuoyunda bilinirliği hızla artan Başaran için bir de 'Kadıköy Boğası' adlı bir film çekildi. Filmin galasında yaşananlar ise gündem oldu. Başaran'ın yanındaki kadın oyuncuya davranışları dikkat çekerken, 'istismar' tartışmaları da yeniden gündem oldu.

"ENGELLİ BİR İNSAN İSTİSMAR EDİLİYOR"

Bazı paylaşımlarda Başaran'ın istismar edildiği savunuldu. Bir kullanıcı, "Engelli bir insanı istismar ediyor ondan yararlanıyorlar. Üzücü." dedi.

"FENOMENİ AYRI, FİLM YAPIMCISI AYRI SÖMÜRÜYOR"

Başka bir kullanıcı ise "Çok açık bir şekilde zihinsel engelli bir adam aylardır istismar ediliyor. Fenomeni ayrı, film yapımcısı ayrı sömürüyor. Adam durup duruken bana bir film çekelim demedi herhalde değil mi?" ifadelerini kullandı.

