Kadıköy’de apartman otoparkında otomobil alev aldı

Kadıköy’de bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi Emanet Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu.

OTOPARKTAKİ ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, otoparkta bulunan diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
