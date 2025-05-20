HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla vuran şüpheli tutuklandı!

Kadıköy'de istenmeyen görünler ortaya çıkmıştı. Galatasaray taraftarı S.O. (46) ile M.A. (24) arasında çıkan tartışmada belindeki silahı çıkararak ateş eden şüpheli, S.O.'yu ayağından vurarak yaraladı. Taraftarın yaralandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla vuran şüpheli tutuklandı!

Olay, 19 Mayıs'ta saat 17.12 sıralarında Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Galatasaray taraftarı S.O. ile M.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran şüpheli M.A., Galatasaray formalı S.O.'yu ayağından vurdu. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine silahı ile 6-7 kez havaya ateş eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VURULMA ANI KAMERADA

Yaşanan olay, bölgedeki bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin Galatasaray formalı kişiyi silahla yaraladığı ve kaçtığı anlar yer alıyor.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, S.O.'nun kaçarken kullandığı aracı Üsküdar'da buldu. Araçta yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen tabanca ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise 8 farklı adresi kontrol eden polis ekipleri, şüpheliyi gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"
Kalp krizi geçirip şehit olan polise son görevKalp krizi geçirip şehit olan polise son görev

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Caddebostan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası!

Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası!

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

AK Parti'li Gökçek'ten Yavaş'ın restine yanıt!

AK Parti'li Gökçek'ten Yavaş'ın restine yanıt!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.