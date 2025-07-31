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Kadıköy'de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı

Kadıköy'de İSKİ ekiplerinin müdahalesi sırasında patlayan borudan çıkan basınçlı su metrelerce havaya fışkırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı

Olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri ana su hattında sızıntı olduğunu fark ederek durumu İSKİ'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazı çalışmasıyla hattın sızdıran noktasına ulaşmaya çalıştı.

Kadıköy de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı 1

Ancak müdahale sırasında hat aniden patladı. Patlamanın etkisiyle borudan çıkan su metrelerce yukarı fışkırırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yolda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar ve iş yerleri de su sıçramasından etkilendi. Patlama anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı 2

"YAKLAŞIK 3 SAATTİR SUYUMUZ YOK"

Salim Sezin isimli vatandaş, olayın ardından yaklaşık 3 saattir sularının olmadığını ifade ederek, "Sabah geldiğimde o noktada su sızıntısı vardı. İhbarın ardından bölgeye ekipler geldi, kazı yaptı. Bir anda sular fışkırdı. Uzun uğraşların ardından ekipler suya müdahale etti. Yaklaşık 3 saattir suyumuz yok. İş yeri burası çalışamıyoruz" dedi.

Kadıköy de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı 3

(İHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy su borusu
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