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Kadıköy'de uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti! Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Anne Yasemin Minguzzi, infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için oturma eylemi yapıyor.

Kadıköy'de uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti! Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi
Begüm Özkaynak

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bulunan bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti.

Kadıköy de uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti! Yasemin Minguzzi den oturma eylemi 1

YASEMİN MİNGUZZİ OTURMA EYLEMİ YAPIYOR

Yasemin Minguzzi, bıçaklanarak öldürülen oğlu Ahmet Minguzzi'nin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için oturma eylemi yapıyor.

Kadıköy de uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti! Yasemin Minguzzi den oturma eylemi 2

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

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eylem anne Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi
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