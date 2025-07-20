Kadıköy'de uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti! Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bulunan bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti.

YASEMİN MİNGUZZİ OTURMA EYLEMİ YAPIYOR

Yasemin Minguzzi, bıçaklanarak öldürülen oğlu Ahmet Minguzzi'nin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için oturma eylemi yapıyor.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.