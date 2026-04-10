Kadıköy'e Rıhtım Cami'si yapılıyor: Projenin fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy’de inşa edilecek Kadıköy Rıhtım Camii projesinde hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. 7 bin kişilik kapasiteye sahip caminin mayıs ayında temelinin atılması planlanıyor. Projenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Kadıköy’de hayata geçirilecek Rıhtım Camii projesinde çalışmalar hız kazandı. Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve dernek sekreteri İsrafil Kömürcü, sürecin son aşamaya geldiğini belirtti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erol Kaya, Kadıköy’ün kara, deniz ve raylı ulaşımın kesişim noktası olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki yoğunluğa vurgu yaptı. Gündüz nüfusunun 1,5 ila 2 milyona kadar çıktığını ifade eden Kaya, projede otopark ihtiyacının da göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Buna göre cami bünyesinde 950’si kapalı olmak üzere toplam 1250 araçlık otopark inşa edilecek.

ZEMİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Projenin teknik sürecine ilişkin bilgi veren İsrafil Kömürcü ise projelendirme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Şu anda zemin güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kömürcü, hem karadan hem denizden yapılan sondajlarla altyapının sağlamlaştırıldığını kaydetti.

Kömürcü, ileri mühendislik teknikleri kullanılarak uzun yıllar ayakta kalacak bir yapı hedeflendiğini belirterek, zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından temel atma aşamasına geçileceğini söyledi.

BÖLGE İÇİN İHTİYAÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Projenin bölge açısından önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini vurgulayan Kömürcü, Kadıköy’ün nüfusuna rağmen mevcut ibadet alanlarının yetersiz kaldığını ifade etti. Bölgedeki camilerin büyük bölümünün mahalle ölçeğinde ve eski yapılar olduğuna dikkat çeken Kömürcü, özellikle cuma namazlarında yoğunluk yaşandığını belirtti.

Kadıköy’ün yerleşik nüfusunun yaklaşık 453 bin olduğunu, gündüz ise bu sayının 2 milyona yaklaştığını dile getiren Kömürcü, yeni caminin bu ihtiyacı karşılamayı amaçladığını söyledi.

3 YILDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Projede yaklaşık 7 bin kişilik cami ile birlikte bir bodrum katlı yer altı otoparkın yapılması planlanıyor. Toplam 11 bin 232 metrekare taban oturumuna sahip olacak yapının, 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanına yayılacağı belirtildi.

Mayıs ayında temelinin atılması planlanan caminin, yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

