Kadıköy iskelesinde facia! 4 kişi denize düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde İstanbul'da kahreden bir olay yaşandı. Kadıköy'de bulunan Adalar-Beşiktaş iskelesinde 4 kişi denize düştü. Çevredeki vatandaşların seferber olduğu olayda 3 kişi denizden çıkarılabildi. Olay yerine gelen ekipler ise bir kişinin cansız bedenini iskelenin altından çıkardı.

Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy iskelesinde facia! 4 kişi denize düştü: 1 kişi hayatını kaybetti 1

SABAH SAATLERİNDE YAŞANDI

Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

