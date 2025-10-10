HABER

Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...

Adana'da bir şahsın kadın çalışanı rahatsız ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Şahıs işyeri sahipleri tarafından darp edilince deliye döndü. İşyerine otomatik av tüfeğiyle gelen şahıs ortalığı birbirine kattı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Yaşanan korkunç olayın adresi Adana... 9 Haziran günü Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda ortalık fena karıştı. Otomatik av tüfeğiyle işyerini basan şahsın yaşattığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar!

KADIN ÇALIŞANI RAHATSIZ ETTİ.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir kafede çalışan kadını rahatsız etmeye başladı.

İŞYERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN DAYAK YEDİ

İşyeri sahipleri ise bu durum üzerine bu kişiyi darp etti.

AV TÜFEĞİYLE GERİ DÖNDÜ

Kin besleyen şüpheli, otomatik av tüfeğiyle kafeye defalarca ateş açtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
