Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...

Yaşanan korkunç olayın adresi Adana... 9 Haziran günü Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda ortalık fena karıştı. Otomatik av tüfeğiyle işyerini basan şahsın yaşattığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar!
İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir kafede çalışan kadını rahatsız etmeye başladı.
İşyeri sahipleri ise bu durum üzerine bu kişiyi darp etti.
Kin besleyen şüpheli, otomatik av tüfeğiyle kafeye defalarca ateş açtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
