Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...

Yaşanan korkunç olayın adresi Adana... 9 Haziran günü Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda ortalık fena karıştı. Otomatik av tüfeğiyle işyerini basan şahsın yaşattığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar!

KADIN ÇALIŞANI RAHATSIZ ETTİ.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir kafede çalışan kadını rahatsız etmeye başladı.

İŞYERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN DAYAK YEDİ

İşyeri sahipleri ise bu durum üzerine bu kişiyi darp etti.

AV TÜFEĞİYLE GERİ DÖNDÜ

Kin besleyen şüpheli, otomatik av tüfeğiyle kafeye defalarca ateş açtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

