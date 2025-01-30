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  4. Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı! Alkollü sürücü ve yanındakiler ortalığı karıştırdı... O anlar kamerada

Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı! Alkollü sürücü ve yanındakiler ortalığı karıştırdı... O anlar kamerada

30.01.2025 12:03
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30.01.2025 12:03
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Bursa'da alkollü olarak araç kullanan şahıs ve yanındakiler adeta mahalleyi savaş alanına çevirdi. Alkollü oldukları için aracı çekmek isteyen polislere hakaretler yağdıran şahıslar, uzun süre polise direndi. Şahıs aracının çekileceğini öğrenince otomobilin ön camını yumruklayarak kırdı. Alkollü kadın ise hem polis ekiplerine hem de yanındaki adama bağırdı. Çığlıkları ise mahalleyi ayağa kaldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Rutin alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 0,60 promil alkollü çıkan aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcular polise karşı mukavemet gösterip hakaret etti.

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OTOMOBİLİNİN ÖN CAMINI YUMRUKLAYARAK KIRDI

Şahıslardan şikayetçi olan trafik polisleri aracı teslim edecek alkollsüz biri olmayınca aracı otoparka çektirmek zorunda kaldı. Aracının otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü, otomobilinin ön camını yumruklayarak kırdı.

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KADINLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ortalık bir anda karışınca devreye asayiş ekipleri girdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan kadın şüpheliler de kadın polisler tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Olay yerine gelen asayiş ekiplerince şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mukavemete uğrayan polis memurları ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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