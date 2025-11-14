Kadınlar atölyede atıkları dönüştürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların doğayla kurduğu kadim bağı hatırlatmak ve atık malzemeleri estetik bir görünüme kavuşturup geri dönüştürmek amacıyla atölye düzenledi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Agroekoloji İklim Okulunda atık malzemeleri geri dönüştürerek yeniden kullanmak ve atık oluşumunu azaltmak amacıyla atölye gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli eğitmenlerin katkılarıyla düzenlenen atölyede, tüketim kültürünün etkilerine dikkat çekildi.

Atölyede kadınlar, atık plastik, cam ve metal malzemeleri yeniden şekillendirerek işlevsel ürünlere dönüştürdü. Atık oluşumunun azaltılmasına katkı sağlayan çalışma, yeniden kullanım kültürünün yaygınlaşmasına da örnek oluşturuyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır